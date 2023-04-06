«Не перестану быть русской». Софья Просвирнова — о смене спортивного гражданства

25-летняя российская шорт-трекистка Софья Просвирнова объяснила, почему решилась на смену спортивного гражданства.

Просвирнова — четырёхкратный призер чемпионатов мира, пятикратная чемпионка Европы. К решению о смене гражданства она пришла по семейным обстоятельствам. В сентябре 2022 года Просвирнова вышла замуж за датского конькобежца Виктора Торупа.

«Я много переживала. Был страх по поводу того, как на это отреагируют в той же федерации. Но там отнеслись по-человечески. Очень рада, что меня не стали отговаривать, говорить, будто я поступаю неправильно.

Дело ведь не в политике и не в том, будто я не люблю свою страну или плохо отношусь к Союзу конькобежцев России. Наоборот! Безумно благодарна за все эти годы. Просто так сложилась жизнь. Других вариантов мы просто не видели.

Сразу после Олимпийских игр я чётко осознавала, что жить в режиме, когда Виктор на сборах где-то в США или в Дании, а я в другом месте, просто не смогу. Последние пару лет мне было очень тяжело психологически. И я знала, что дотерплю до Пекина, но не более. Дальше нужно что-то думать», — приводит слова Просвирновой Sports.ru.

Софья объяснила, что изначально с мужем они планировали тренироваться вместе либо в России, либо за рубежом, сохраняя спортивное гражданство, но в текущей международной ситуации подобное оказалось невозможно.

«Сложилась безвыходная ситуация, в которой ни один вариант, кроме нами принятого, не подходил.

Я очень люблю Россию. Я рождена здесь. Горжусь ей. Столько лет представляла её на соревнованиях. Некоторым кажется, что смена гражданства – это как щелчок пальцами. Но мне нереально тяжело далось это решение. Я патриот своей страны. Сколько раз плакала на пьедестале, просто смотря на наш флаг, пела гимн в душе. И смириться с тем, что эта глава закончилась, поверьте, очень тяжело. Но я сама приняла такое решение. В сложившейся ситуации оно кажется мне единственно правильным. От этого я не перестану быть русской. И русский паспорт от меня никуда не денется», — сказала Просвирнова.