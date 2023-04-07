Волейболистка «Фенербахче» Федоровцева в первом матче Лиги чемпионов одержала победу

Российская волейболистка Арина Федоровцева, выступающая в составе женского волейбольного клуба «Фенербахче» из Стамбула (Турция), совместно с командой одержала победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с турецким «Вакифбанком».

Матч завершился со счётом 3:0 (25:10, 25:23, 25:20) в пользу клуба, в составе которого выступает россиянка Арина Федоровцева.

«Фенербахче» лидировал в первой части стартового сета — 12:6. Создав комфортное преимущество, волейболистки завершили первый сет с разгромным счётом 25:10. Во втором сете была равная борьба, при счёте 23:23 два очка с подачи принесла Кансу Бусра, доведя сет до победного счёта 25:23. В третьем сете, не допустив нервной концовки, воспитанницы Зорана Терзича выиграли со счётом 25:20. Таким образом, «Фенербахче» не отдал соперницам ни партии.

Лучшим нападающим и MVP матча была признана кубинская диагональная Мелисса Варгас, на счету которой 19 очков.

Ответная встреча пройдёт 13 апреля.