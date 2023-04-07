Зиничев: в волейбол играют все, а в финале играют только Москва и Казань

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев поделился мыслями о планах женского волейбольного клуба в предстоящем сезоне чемпионата России.

«Наш динамовский взгляд на эти вещи известен — цыплят по осени считают. Конечно, очень приятно выиграть регулярный чемпионат. Особенно это приятно сделать, когда ранее в сезоне наша команда выиграла Кубок России, а до этого Спартакиаду, которая впервые проводилась в нашей стране. Вроде бы всё нормально, хотя ряд поражений и срывов, которые помнят наши болельщики, заставил нас потревожиться. Мы работаем над ошибками.

Тем не менее чувство определённого опасения с учётом того, что все соперники прибавляют, сохраняется. Особенно вспоминается прошлый сезон, когда казанское «Динамо» выиграло регулярный чемпионат, а в итоге осталось без медалей. Как говорят спортсмены — мяч круглый. Эти победы не имеют никакого влияния на последующий результат, кроме того, что соперники, может быть, классом чуточку пониже. Хотя это тоже всё условно.

Конечно, выигрыш Кубка России — важный результат для нас. Но я бы не назвал это титулом. Титул — это чемпион России, мы боремся за титул. Я не буду скрывать, что перед сезоном наше руководство поставило задачу выиграть одно из двух российских соревнований с учётом того, что по известным обстоятельствам мы, к сожалению, уже не участвуем в Лиге чемпионов. Мы выиграли первое соревнование, и по большому счёту для выполнения задачи нам было бы достаточно играть в финале чемпионата России. Но решение мелких задач — не для динамовцев.

Вы правильно сказали, что мы истосковались по победам. Последняя наша победа в чемпионате России была в 2019 году, а это очень давно. Подобный перерыв был ещё в период нашего противостояния с казанским «Динамо» в их лучшие годы.

Последние два года чемпионом страны заслуженно становился калининградский «Локомотив». Но, знаете, раньше была такая пословица — в волейбол играют все, а в финале играют только Москва и Казань. Я был бы рад, если бы в этом сезоне эта славная традиция сохранилась», – рассказал Зиничев в интервью «Матч ТВ».

После предварительного этапа чемпионата России московское «Динамо» возглавляло турнирную таблицу и в первом матче четвертьфинальной стадии чемпионата России – 2022/2023 по волейболу среди женских команд Суперлиги со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 32:30) обыграло «Динамо» из Краснодара на домашней арене.