Непомнящий — Лижэнь, расписание партий матча за звание чемпиона мира по шахматам

Сегодня, 7 апреля, в Астане (Казахстан) стартует матч за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием партий.

7 апреля — церемония открытия

9 апреля в 12:00 — партия 1

10 апреля в 12:00 — партия 2

12 апреля в 12:00 — партия 3

13 апреля в 12:00 — партия 4

15 апреля в 12:00 — партия 5

16 апреля в 12:00 — партия 6

18 апреля в 12:00 — партия 7

20 апреля в 12:00 — партия 8

21 апреля в 12:00 — партия 9

23 апреля в 12:00 — партия 10

24 апреля в 12:00 — партия 11

26 апреля в 12:00 — партия 12

27 апреля в 12:00 — партия 13

29 апреля в 12:00 — партия 14

30 апреля в 12:00 — тай-брейк (при необходимости)

1 мая — церемония закрытия

Дни отдыха запланированы на 11, 14 17, 19, 22, 25 и 28 апреля.

Победителем турнира претендентов в Мадриде летом 2022 года стал Ян Непомнящий, и по регламенту он должен был играть с норвежцем Магнусом Карлсеном в этом году, но действующий чемпион мира по шахматам отказался от защиты титула, сославшись на утрату мотивации. Его место занял китайский шахматист, ставший на турнире претендентов вторым. Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».