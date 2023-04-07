«КПРФ» — победитель регулярного чемпионата мини-футбольной Суперлиги

В очередном матче чемпионата России по мини-футболу «КПРФ» на выезде оказался сильнее «Сибиряка» — 2:1. Хозяева открыли счёт в матче – хорошая атака завершилась опаснейшим прострелом, который Андрей Заболонков срезал в собственные ворота. Вскоре Янар Асадов сравнял счёт.
Во второй половине «КПРФ» заметно больше и опаснее атаковал и Шимбинья установил окончательный счёт.
Победа в Новосибирске обеспечила команде Бесика Зоидзе первое место по итогам регулярного чемпионата Суперлиги – 2022/2023 и преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф. Первым соперником московского клуба в матчах на вылет станет «Новая генерация».
Фото: МФК «КПРФ»
Завтра, 8 апреля, «Сибиряк» и «КПРФ» померяются силами вновь. Начало игры – в 14:00 мск.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
18-й тур. Первый матч
«Сибиряк» (Новосибирск) – «КПРФ» (Москва) – 1:2 (1:1)
Голы: Заболонков (автогол), 14 – Асадов, 15, Шимбинья, 35.
Незабитый шестиметровый: Асадов (вратарь), 25.
- 7 апреля 2023
-
17:55
-
17:36
-
17:24
-
14:28
-
14:04
-
13:49
-
13:39
-
11:55
-
11:30
-
11:13
-
10:56
-
09:56
-
09:44
-
00:05
- 6 апреля 2023
-
23:22
-
22:48
-
22:11
-
22:03
-
21:52
-
20:50
-
20:24
-
17:29
-
17:21
-
15:35
-
14:05
-
13:51
-
13:43
-
13:15
-
12:37
-
11:56
-
00:05
- 5 апреля 2023
-
23:38
-
22:17
-
22:09
-
21:49