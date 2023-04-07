«КПРФ» — победитель регулярного чемпионата мини-футбольной Суперлиги

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В очередном матче чемпионата России по мини-футболу «КПРФ» на выезде оказался сильнее «Сибиряка» — 2:1. Хозяева открыли счёт в матче – хорошая атака завершилась опаснейшим прострелом, который Андрей Заболонков срезал в собственные ворота. Вскоре Янар Асадов сравнял счёт.

Во второй половине «КПРФ» заметно больше и опаснее атаковал и Шимбинья установил окончательный счёт.

Победа в Новосибирске обеспечила команде Бесика Зоидзе первое место по итогам регулярного чемпионата Суперлиги – 2022/2023 и преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф. Первым соперником московского клуба в матчах на вылет станет «Новая генерация».

Фото: МФК «КПРФ»

Завтра, 8 апреля, «Сибиряк» и «КПРФ» померяются силами вновь. Начало игры – в 14:00 мск.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

18-й тур. Первый матч

«Сибиряк» (Новосибирск) – «КПРФ» (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: Заболонков (автогол), 14 – Асадов, 15, Шимбинья, 35.

Незабитый шестиметровый: Асадов (вратарь), 25.