Ян Непомнящий начнёт матч за титул чемпиона мира по шахматам белыми фигурами

В Астане (Казахстан), где 9 апреля начнётся первая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между победителем турнира претендентов российским гроссмейстером Яном Непомнящим и занявшим второе место китайцем Дин Лижэнем, прошла жеребьёвка цвета фигур. По её итогам в стартовой партии белыми будет играть Непомнящий.
Жеребьёвка получилась нестандартной, впервые она была проведена с помощью современных технологий. Процедуру было доверено провести роботу.
Игроку нужно было назвать цвет фигурки и запустить робота. Если цвета совпали, то гроссмейстер продолжает жеребьёвку, если нет, то отдаёт это право сопернику. В случае продолжения жеребьёвки вторая выбранная фигурка являлась цветом, которым будет играть шахматист.
В корзину к роботу закинули 180 фигурок: 90 белого и 90 чёрного цвета. Ян загадал белые, этот цвет при первой попытке вытащил робот, что позволило Непомнящему продолжить жеребьёвку. В итоге во втором раунде робот выбрал белую фигурку, сделать это удалось лишь с третьей попытки.
«Белыми неплохо, чёрными тоже хорошо», — прокомментировал итог жеребьёвки Непомнящий.
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