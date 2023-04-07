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Ян Непомнящий начнёт матч за титул чемпиона мира по шахматам белыми фигурами

Ян Непомнящий начнёт матч за титул чемпиона мира по шахматам белыми фигурами
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В Астане (Казахстан), где 9 апреля начнётся первая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между победителем турнира претендентов российским гроссмейстером Яном Непомнящим и занявшим второе место китайцем Дин Лижэнем, прошла жеребьёвка цвета фигур. По её итогам в стартовой партии белыми будет играть Непомнящий.

Жеребьёвка получилась нестандартной, впервые она была проведена с помощью современных технологий. Процедуру было доверено провести роботу.

Игроку нужно было назвать цвет фигурки и запустить робота. Если цвета совпали, то гроссмейстер продолжает жеребьёвку, если нет, то отдаёт это право сопернику. В случае продолжения жеребьёвки вторая выбранная фигурка являлась цветом, которым будет играть шахматист.

В корзину к роботу закинули 180 фигурок: 90 белого и 90 чёрного цвета. Ян загадал белые, этот цвет при первой попытке вытащил робот, что позволило Непомнящему продолжить жеребьёвку. В итоге во втором раунде робот выбрал белую фигурку, сделать это удалось лишь с третьей попытки.

«Белыми неплохо, чёрными тоже хорошо», — прокомментировал итог жеребьёвки Непомнящий.

Расписание матча за титул чемпиона мира по шахматам
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