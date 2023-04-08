Глава Польской ассоциации лыжного спорта: россияне и белорусы делают из нас посмешище

Четырёхкратный чемпион мира в прыжках с трамплина, президент Польской ассоциации лыжного спорта Адам Малыш высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян.

«Под нейтральным флагом или нет, они всё равно русские и белорусы. Они делают из нас посмешище. Я не могу представить, что спортсмены из этих стран приедут в Польшу. МОК должен подумать об этом, исходя из соображений безопасности зрителей. Я знаю, что некоторые российские и белорусские спортсмены далеки от политики и от Путина, но осуждать конфликт на Украине публично они не станут.

FIS и МОК хотят, чтобы атлеты соревновались в международных турнирах любой ценой. Им нужны деньги от спонсоров из этих стран. Не знаю, почему МОК проигнорировал выступление многих стран против возвращения россиян на Олимпиаду», — приводит слова Малыша Sportowe Fakty.