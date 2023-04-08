Ян Непомнящий: в свои плохие дни я играю в стиле обезьяны
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий ответил, может ли сравнить свой игровой стиль с каким-либо животным, взяв в пример стили кунг-фу.
«На самом деле по большей части все игроки стараются играть максимально универсально. Но в плохие дни я играю в стиле обезьяны (улыбается)», — сказал Непомнящий на пресс-конференции, посвящённой старту матча за мировую шахматную корону.
Напомним, поединок за звание чемпиона мира между Непомнящим и китайским гроссмейстером Дин Лижэнем пройдёт с 7 апреля по 1 мая в пятизвёздочном отеле St. Regis Astana (Казахстан). 20 июля 2022 года действующий обладатель титула норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался от защиты титула, что вызвало большой резонанс в шахматном сообществе.
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