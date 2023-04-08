Дин Лижэнь: если получится, я могу стать первым обладателем шахматной короны из Китая

30-летний китайский гроссмейстер Дин Лижэнь поделился эмоциями в преддверии старта первой партии матча за мировую шахматную корону, в котором он поборется за титул с россиянином Яном Непомнящим.

«Иногда я думаю, что могу стать первым чемпионом мира из Китая и 17-м в истории шахмат. Если мне удастся это сделать, это будет большое достижение.

Меня немного удивило, что Магнус не будет играть матч за звание чемпиона мира.

В подготовке мне много помогали мои секунданты и друзья, которые сейчас далеко отсюда, спасибо им большое. Замечу, что мне помогало не так много людей, как говорят в новостях, не 30 человек», — сказал Лижэнь на пресс-конференции, приуроченной к старту соревнований в Астане (Казахстан).