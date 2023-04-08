Призёр Олимпийских игр призывает к бойкоту Nike из-за кампании с трансгендерами

Серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года по плаванию, британская спортсменка Шэрон Дэвис призвала объявить бойкот компании Nike. Последняя рекламная кампания бренда направлена на проблему участия трансгендеров в спортивных соревнованиях.
«Долгое время Nike спонсировал Эллисон Феликс, одну из самых невероятных легкоатлеток в мире. Но когда она забеременела, компания сократила финансирование почти на 70%. С ней тогда случилось то, что может произойти только с женщинами. Сейчас к нам относятся с полным пренебрежением, особенно в мире спорта, где физиология имеет большое значение.
Единственный способ заставить компании и правительство прислушиваться к обществу — перестать спонсировать их из собственных кошельков», — цитирует Дэвис Fox News со ссылкой на эфир GB News.
Ранее трансвестит Дилан Малвани стал лицом новой рекламной кампании бренда Nike и выложил в своих социальных сетях фото, на которых он рекламировал женские спортивные бюстгальтеры. Nike получил множество негативных отзывов: общество считает, что женская одежда не имеет никакого отношения к Малвани.
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