Призёр Олимпийских игр призывает к бойкоту Nike из-за кампании с трансгендерами

Серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года по плаванию, британская спортсменка Шэрон Дэвис призвала объявить бойкот компании Nike. Последняя рекламная кампания бренда направлена на проблему участия трансгендеров в спортивных соревнованиях.

«Долгое время Nike спонсировал Эллисон Феликс, одну из самых невероятных легкоатлеток в мире. Но когда она забеременела, компания сократила финансирование почти на 70%. С ней тогда случилось то, что может произойти только с женщинами. Сейчас к нам относятся с полным пренебрежением, особенно в мире спорта, где физиология имеет большое значение.

Единственный способ заставить компании и правительство прислушиваться к обществу — перестать спонсировать их из собственных кошельков», — цитирует Дэвис Fox News со ссылкой на эфир GB News.

Ранее трансвестит Дилан Малвани стал лицом новой рекламной кампании бренда Nike и выложил в своих социальных сетях фото, на которых он рекламировал женские спортивные бюстгальтеры. Nike получил множество негативных отзывов: общество считает, что женская одежда не имеет никакого отношения к Малвани.