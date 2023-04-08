Тренер Непомнящего: на церемонии открытия Ян чувствовал себя дискомфортно

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Сергей Кишнёв высказался о церемонии открытия проходящего в Астане (Казахстан) матча за мировую шахматную корону, в котором его подопечный сыграет против представителя Китая Дин Лижэня.
«Шахматисты не очень любят такие мероприятия, как церемонии открытия или жеребьёвки. Нас вырвали из ставшего домом отеля, отвезли куда-то… С точки зрения всё организовано великолепно, было зачитано обращение президента Токаева, который очень давно любит шахматы. Организаторы очень хорошо представили грядущее противостояние: земля Дракона против земли Медведя. Сделали всё красиво, молодцы! Но шахматистам всё это не нравится. Нужно куда-то ехать, сидеть, что-то смотреть и слушать, а они уже мыслями в матче — им ничего это не нужно. Ян был вырван из своей привычной среды и чувствовал себя дискомфортно.
А что касается результата, белый цвет в первой партии — это отлично», — сказал Кишнёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
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