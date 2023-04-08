Главный тренер МВК «Динамо»: перед полуфиналом мы получили хорошее сопротивление
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Главный тренер волейбольного московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу своей команды над новоуренгойским «Факелом» в ответном матче 1/4 финала плей-офф чемпионата России. Вторая встреча команд, проходившая в Новом Уренгое, завершилась в пользу гостей со счётом 3-1 — 25:13, 25:21, 24:26, 25:15.
«В третьей партии мы сбавили обороты, а игроки «Факела», напротив, добавили. Очень хорошо, что перед полуфиналом мы получили такое сопротивление, это будет плюсом для нас. По большей части мы контролировали ход встречи, что и доказала четвёртая партия. Мы хорошо держали съём, давили на подаче. Поздравляю команду с выходом в полуфинал. Работаем и двигаемся дальше», — приводит слова Брянского пресс-служба «Динамо».
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