Ольга Гиря предположила, какой будет первая партия матча Непомнящего за шахматную корону
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Российский гроссмейстер Ольга Гиря поделилась ожиданиями от первой партии матча за мировую шахматную корону, в котором сойдутся россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Титульная встреча проходит в Астане (Казахстан).
«Считаю, что это будет достаточно спокойная партия. Соперники пока присматриваются друг к другу. Сильно рисковать никто не станет. Ян постарается поставить перед соперником ряд проблем, Дин Лижэнь их аккуратно решит. Рискну предположить, что партия закончится ничьей где-то в районе 35-го хода. Мне интересно, что же приготовил тренерский штаб обеих сторон в дебюте. Думаю, сегодня мы увидим испанскую партию и, если прицельно, то Анти-Маршалл», — сказала Гиря в эфире телеграм-канала «Шахматы+».
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