Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ольга Гиря предположила, какой будет первая партия матча Непомнящего за шахматную корону

Ольга Гиря предположила, какой будет первая партия матча Непомнящего за шахматную корону
Комментарии

Российский гроссмейстер Ольга Гиря поделилась ожиданиями от первой партии матча за мировую шахматную корону, в котором сойдутся россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Титульная встреча проходит в Астане (Казахстан).

«Считаю, что это будет достаточно спокойная партия. Соперники пока присматриваются друг к другу. Сильно рисковать никто не станет. Ян постарается поставить перед соперником ряд проблем, Дин Лижэнь их аккуратно решит. Рискну предположить, что партия закончится ничьей где-то в районе 35-го хода. Мне интересно, что же приготовил тренерский штаб обеих сторон в дебюте. Думаю, сегодня мы увидим испанскую партию и, если прицельно, то Анти-Маршалл», — сказала Гиря в эфире телеграм-канала «Шахматы+».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023