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Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в первой партии матча за мировую шахматную корону

Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в первой партии матча за мировую шахматную корону
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Первая партия матча россиянина Яна Непомнящего с китайцем Дин Лижэнем за звание чемпиона мира 2023 года завершилась вничью. Соревнования проходят в Астане (Казахстан).

Непомнящий в первой партии играл белыми фигурами и имел небольшое преимущество, но Лижэнь успешно отразил все атаки россиянина. Соперники согласились на ничью на 49-м ходу.

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира — 2023. Первая партия

Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай) – 0,5:0,5.

Следующая партия матча за мировую шахматную корону состоится завтра, 10 апреля. Согласно регламенту, матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

Шахматы. ЧМ-2023. Астана, Казахстан
Партия 1. Ян Непомнящий (Россия) - Дин Лижэнь (Китай)
09 апреля 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Ян Непомнящий
Окончено
1/2:1/2
Дин Лижэнь
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