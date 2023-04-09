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Волейболистки «Протона» обыграли «Ленинградку» и вышли в полуфинал Суперлиги

Волейболистки «Протона» обыграли «Ленинградку» и вышли в полуфинал Суперлиги
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Сегодня, 9 апреля, состоялся ответный матч четвертьфинальной стадии чемпионата России – 2022/2023 по волейболу среди женских команд Суперлиги между командами «Протон» (Саратов) и «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга, который вновь завершился со счётом 3:2 (25:20, 25:17, 21:25, 23:25, 15:11) в пользу саратовской команды.

«Протон» из Саратова становится первым полуфиналистом чемпионата России, обыграв в первом матче в пяти партиях соперниц из «Ленинградки» (20:25, 25:12, 25:19, 15:25, 15:10).

В составе победительниц решающий мяч забила диагональная Наталья Малых, которая в прошлом матче была самым результативным игроком своей команды.

Волейбол. Женщины. Чемпионат России — 2022/2023, плей-офф. Четвертьфинал, второй матч

«Протон» (Саратовская область) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:2 (25:20, 25:17, 21:25, 23:25, 15:11).

Пари Суперлига - плей-офф (ж). 1/4 финала. 2-й матч
09 апреля 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Протон
Саратов
Окончен
3 : 2
Ленинградка
Санкт-Петербург
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