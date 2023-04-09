Ян Непомнящий — о первой партии титульного матча: упустил шанс на победу

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оценил свою игру в первой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам с китайцем Дин Лижэнем, который проходит в Астане (Казахстан).

Непомнящий играл белыми фигурами и поначалу владел преимуществом, но не сумел одержать победу.

«Интересная партия. Думаю, я прессинговал часть матча, давил в какой-то момент, но не так чтобы очень серьёзно. Возможно, у меня были шансы на успех. Но я не смог реализовать своё преимущество и упустил шанс на победу. Если бы выиграл, то сказал бы, что всё сделал правильно.

Думаю, здесь мне комфортнее, чем в Дубае. Русский — один из двух главных языков здесь, немного чувствую себя как дома», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.