Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Динамо» из Краснодара и вышли в полуфинал

Сегодня, 9 апреля, состоялся ответный матч четвертьфинальной стадии чемпионата России – 2022/2023 по волейболу среди женских команд Суперлиги между командами «Динамо» из Краснодара и «Динамо» из Москвы, который завершился со счётом 2:3 (28:26, 25:23, 21:25, 18:25, 11:15) в пользу команды московских спортсменок.

Московское «Динамо» становится полуфиналистом чемпионата России, обыграв в первом матче спортсменок из краснодарского клуба со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 32:30).

Волейбол. Женщины. Чемпионат России — 2022/2023, плей-офф. Четвертьфинал, второй матч

«Динамо» (Краснодар) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (28:26, 25:23, 21:25, 18:25, 11:15).

Действующими чемпионками России являются волейболистки «Локомотива» (Калининград).