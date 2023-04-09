Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Динамо» из Краснодара и вышли в полуфинал
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Сегодня, 9 апреля, состоялся ответный матч четвертьфинальной стадии чемпионата России – 2022/2023 по волейболу среди женских команд Суперлиги между командами «Динамо» из Краснодара и «Динамо» из Москвы, который завершился со счётом 2:3 (28:26, 25:23, 21:25, 18:25, 11:15) в пользу команды московских спортсменок.
Московское «Динамо» становится полуфиналистом чемпионата России, обыграв в первом матче спортсменок из краснодарского клуба со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 32:30).
Волейбол. Женщины. Чемпионат России — 2022/2023, плей-офф. Четвертьфинал, второй матч
«Динамо» (Краснодар) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (28:26, 25:23, 21:25, 18:25, 11:15).
Действующими чемпионками России являются волейболистки «Локомотива» (Калининград).
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