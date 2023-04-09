Результаты матчей плей-офф волейбольной Суперлиги 9 апреля, турнирная сетка

Сегодня, 9 апреля, состоялись вторые четвертьфинальные матчи плей-офф чемпионата России по волейболу женской Суперлиги.

Волейболистки челябинского «Динамо-Метар» на своей площадке обыграли казанский клуб «Динамо-Ак Барс» во втором четвертьфинальном матче и сравняли счёт в серии до двух побед. Встреча завершилась в пользу «Динамо-Метар» со счётом 3:1 (14:25, 25:21, 25:22, 25:19).

Волейболистки саратовского «Протона» во второй раз одержали победу над «Ленинградкой» из Ленинградской области, на своей площадке обыграв соперниц в пяти партиях со счётом 3:2 (25:20, 25:17, 21:25, 23:25, 15:11). Спортсменки из Саратова вышли в следующую стадию турнира.

В другом матче действующий победитель чемпионата калининградский «Локомотив» в трёх сетах обыграл волейболисток «Тулицы» (Тульская область) и вышел в следующую стадию плей-офф чемпионата России. Встреча, проходившая в Туле, завершилась победой гостей со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:23).

Московское «Динамо» оказалось сильнее соперниц из краснодарского «Динамо» и также вышло в следующую стадию, оказавшись сильнее на гостевой площадке со счётом 3:2 (26:28, 23:25, 25:21, 25:18, 15:11).

Третий матч в серии до двух побед между командами «Динамо-Метар» и «Динамо-Ак Барс» состоится 12 апреля.