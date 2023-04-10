Сборная России по мини-футболу проведёт два товарищеских матча с Сербией

Сборная России по мини‑футболу с 11 по 16 апреля проведёт в сербском городе Вршац учебно-тренировочный сбор, в рамках которого россияне сыграют два товарищеских матча с национальной командой Сербии. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Матчи между командами России и Сербии запланированы на 13 и 15 апреля, игры пройдут в закрытом режиме.
«При формировании состава на поездку в Сербию мы столкнулись сразу с несколькими проблемами. Во‑первых, заключительный тур Суперлиги завершился только 8 апреля, поэтому мы были вынуждены придержать финальный список игроков, отталкиваясь от физического и психологического состояния каждого футболиста.
У целого ряда игроков, претендующих на вызов в национальную команду, имеются проблемы с заграничными паспортами. У кого‑то заканчивается срок действия, кто‑то сейчас в процессе получения нового документа. Надеюсь, что к следующему сбору игроки смогут решить свои проблемы и к этому вопросу нам больше не придётся возвращаться.
С учётом всех нюансов мы выбрали оптимальный состав команды на сбор в Сербию. Уверен, что уровень мотивации и подготовки игроков будет высоким.
Сборная Сербии не нуждается в представлении. Это крепкая европейская команда, с которой получатся очень интенсивные матчи. С нетерпением жду начала работы», — приводит слова главного тренера сборной России Бесо Зоидзе РФС.
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