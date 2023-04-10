Мужская сборная Шотландии выиграла чемпионат мира по кёрлингу

В Оттаве (Канада) завершился чемпионат мира по кёрлингу среди мужских команд. Победителем мирового первенства стала сборная Шотландии, победившая в финальном матче хозяев соревнований, сборную Канады, со счётом 9:3.

Сборная Шотландии победила на чемпионате мира шестой раз в истории. В предыдущий раз команда становилась чемпионом мира в 2009 году.

Во встрече за бронзовую награду чемпионата мира по кёрлингу — 2023 сборная Швейцарии обыграла итальянцев со счётом 11:3.

Напомним, российская национальная команда не принимала участия в соревнованиях. В начале марта 2022 года Всемирная федерация кёрлинга (WCF) отстранила сборные России и Федерацию кёрлинга России от международных соревнований до конца года из-за ситуации на Украине. В декабре санкции были продлены.