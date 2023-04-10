«Я вам эти сырники в жопу запихаю». Кудрявцева раскрыла реакцию Винер на финал в Рио-2016

13-кратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр — 2016 по художественной гимнастике Яна Кудрявцева рассказала о строгости тренера сборной России и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер после серебряной медали на Олимпийских играх — 2016, где Яна уступила соотечественнице Маргарите Мамун.

«Все знают, что Винер – жёсткий и требовательный тренер. Испытывала ли я это на себе? Один раз — на чемпионате мира в Киеве, где мы выступали с Ритой (Мамун. – Прим. «Чемпионата»). Мы жили в одной гостинице, Ирина Александровна – в другой. В финале с обручем проиграли, а за день до этого она позвала нас на завтрак в свой отель. Сидели, кушали, я худая, Рита тоже. Винер смотрела, как едим эти сырнички, и говорила: «Как приятно, когда худенькие дети кушают». А после того самого финала кричала: «Я вам эти сырники в жопу запихаю!» Самый ли это жёсткий случай? Да. По поводу тренировок не припомню, чтобы она на меня орала из-за того, что я что-то не сделала. А вот сырники на всю жизнь запомнила. Всем эту историю рассказываем (улыбается). Потом выиграли мяч, булавы и ленту. Ирина Александровна после предложила: «Приходите ко мне на ужин, рыбку попробуем». Мы отказались: «Спасибо, у себя поедим (смеётся)», — рассказала Кудрявцева трёхкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной на авторском канале в YouTube «Без воды».