Непомнящий прокомментировал победу над Лижэнем во второй партии титульного матча

Роосийский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал победу во второй партии матча за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня.

Напомним, во второй партии Непомнящий играл чёрными фигурами. В середине партии россиянин перехватил инициативу и вынудил Дина Лижэня допустить ошибку и начать обороняться. Китайский спортсмен сдался после 29-го хода.

«После того как я сыграл f5, стало ясно, что у чёрных всё очень приятно. После этого позиция уже говорила сама за себя, я просто развивал фигуры к центру, и этого было достаточно для победы.

Я провёл 13 партий в матчах за звание чемпиона мира и наконец-то победил. Кто уже поздравил? Родители, некоторые друзья, но вообще сейчас я стараюсь быть не очень активным в соцсетях, стараюсь сосредоточиться на матче», — передаёт слова Непомнящего с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Напомним, сегодняшняя победа стала первой в карьере Яна Непомнящего в матчах за титул чемпиона мира. Для России это первая победа с 21 ноября 2016 года, когда российский гроссмейстер Сергей Карякин обыграл Магнуса Карлсена чёрными фигурами.