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Непомнящий прокомментировал победу над Лижэнем во второй партии титульного матча

Непомнящий прокомментировал победу над Лижэнем во второй партии титульного матча
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Роосийский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал победу во второй партии матча за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня.

Напомним, во второй партии Непомнящий играл чёрными фигурами. В середине партии россиянин перехватил инициативу и вынудил Дина Лижэня допустить ошибку и начать обороняться. Китайский спортсмен сдался после 29-го хода.

«После того как я сыграл f5, стало ясно, что у чёрных всё очень приятно. После этого позиция уже говорила сама за себя, я просто развивал фигуры к центру, и этого было достаточно для победы.

Я провёл 13 партий в матчах за звание чемпиона мира и наконец-то победил. Кто уже поздравил? Родители, некоторые друзья, но вообще сейчас я стараюсь быть не очень активным в соцсетях, стараюсь сосредоточиться на матче», — передаёт слова Непомнящего с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Напомним, сегодняшняя победа стала первой в карьере Яна Непомнящего в матчах за титул чемпиона мира. Для России это первая победа с 21 ноября 2016 года, когда российский гроссмейстер Сергей Карякин обыграл Магнуса Карлсена чёрными фигурами.

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