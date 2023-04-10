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Павел Тетюхин: «Локомотив» — самая близкая команда по уровню

Павел Тетюхин: «Локомотив» — самая близкая команда по уровню
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Доигровщик «Белогорья» Павел Тетюхин в преддверии третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России ответил на вопрос, насколько новосибирский «Локомотив» является принципиальным соперником для белгородской команды.

«Думаю, именно принципиальности в матчах с «Локо» нет, потому что у них есть сибирские команды, у нас — «Классика волейбола» и ещё противники, с которыми надо «воевать». Локомотив — самая близкая команда по уровню. Принципиальность не историческая, а турнирная», – рассказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Решающий матч серии с командой «Локомотив» из Новосибирска пройдёт завтра, 11 апреля, в Новосибирске.

Напомним, в первой встрече сильнее оказался «Локомотив», во второй игре победа была на стороне «Белогорья», и именно в третьем матче станет известно, кто из команд отправится в полуфинал чемпионата России.

Пари Суперлига - плей-офф (м). 1/4 финала. 3-й матч
11 апреля 2023, вторник. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Не начался
Белогорье
Белгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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