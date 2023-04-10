Российский комментатор Владимир Стецко рассказал о главных фаворитах предстоящих матчей

Российский комментатор Владимир Стецко поделился мнением о главных фаворитах в третьих четвертьфинальных матчах чемпионата России по волейболу в мужской Суперлиге.

«Фавориты не поменялись: кто сильнее играл регулярный сезон, те и будут фаворитами в последних матчах. Единственное, что я знаю: у питерского «Зенита» проблемы со связующими (Дмитрий Ковалёв повредил палец в ответном матче с «Динамо-ЛО», Игорь Кобзарь восстанавливается после перелома пальца. — Прим. «Чемпионата»). Это, конечно, серьёзная вещь, это может сказаться. Что касается пары «Локомотив» — «Белогорье», то она и выглядела самой непредсказуемой, здесь пока преимущество своей площадки работает, а оно будет у «Локомотива» в третьем матче», — рассказал Стецко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.