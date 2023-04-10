Жена волейболиста «Белогорья»: ночуем с другими жёнами — в Белгороде бывает очень страшно

Жена диагонального «Белогорья» Ивана Подребинкина Александра рассказала, как изменилась жизнь после начала СВО.

«Обсуждаем, когда клуб вернётся домой, в Белгород, но нам никто не говорит об этом. Хотя ситуация сделала «Белогорье» дружнее: когда нам страшно, собираемся вместе, ночуем с другими жёнами волейболистов и смотрим волейбол. А в Белгороде бывает очень страшно. Собираемся вместе, детей собираем, вечера проводим вместе, гуляем, чтобы не грустить. Не все, конечно, так как некоторые жёны живут в Москве.

Вообще, я — баскетболистка, а он — волейболист. Мы 10 лет в браке, так что правила, конечно, понимаю — уже выучила волейбол наизусть. Ездим в Тулу по возможности на каждый матч, когда у ребёнка нет проблем со школой. Но за мужем не переехала. У ребёнка школа, он пошёл в первый класс: отрывать его от друзей не можем», — рассказала Александра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.