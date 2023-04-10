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«Страны Европы готовят нам сюрприз». Светлана Журова — об отказе в выдаче виз спортсменам

«Страны Европы готовят нам сюрприз». Светлана Журова — об отказе в выдаче виз спортсменам
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер, которая пригрозила отказом в выдаче виз спортсменам из России, которых допустят на международные соревнования в нейтральном статусе.

Ранее Германия отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию, на котором должны были выступить российские рапиристки.

«Я это прогнозировала. Пока мы обсуждаем нейтральный статус спортсменов, спрашиваем их о выборе, о том, поедут ли они выступать без флага и гимна, страны Европы готовят нам вот такой сюрприз. Даже если нам разрешат выступать в нейтральном статусе, наверняка каждая страна Евросоюза запретит нам въезд на любое соревнование. Сегодня об этом заявляет ФРГ, завтра об этом будет говорить Норвегия. Их МВД, их МИД объявят, что приезд наших спортсменов небезопасен для страны. Они реально откажут в визе.

Прецедент уже был. Во времена Олимпиады-2012 в Лондоне у Александра Лукашенко была аккредитация МОК, который не мог отказать президенту Беларуси. Но Великобритания его не пустила в страну на Олимпиаду. Не пустили президента страны, а мы говорим о спортсменах. Они сейчас могут делать всё что угодно», — приводит слова Журовой RT.

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