16 стран подтвердили участие в Международном фестивале университетского спорта в России

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провёл первое заседание организационного комитета Международного фестиваля университетского спорта, который состоится в Екатеринбурге 19–31 августа 2023 года.

«В рамках визита официальной делегации Китая во главе с председателем КНР Си Цзиньпином в Москву обсуждалось в том числе сотрудничество в спортивной сфере. Фестиваль студенческого спорта включён в План Годов российско-китайского сотрудничества в области спорта и является ярким примером нашего конструктивного взаимодействия. Отмечу, что Минспорта России уже получил предварительное подтверждение по участию от 16 стран. Активная пригласительная кампания продолжается. Свердловская область имеет большой опыт проведения международных спортивных мероприятий. Рассчитываем, что регион справится с организацией Международного фестиваля, обеспечив своевременную готовность объектов и всем необходимым самих участников», — приводит слова Чернышенко пресс-служба Минспорта РФ.

В программу фестиваля включены соревнования по 14 видам спорта: бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике.