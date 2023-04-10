Александр Грищук: пока Дин Лижэнь показывает чудовищный уровень

Трёхкратный чемпион мира по блицу российский гроссмейстер Александр Грищук высказался об игре китайского шахматиста Дин Лижэня в двух стартовых партиях титульного матча с Яном Непомнящим.
Во второй партии Непомнящий чёрными фигурами обыграл Лижэня всего за 29 ходов. Счёт в матче стал 1,5:0,5 в пользу россиянина.
«В отличие от вчерашней партии, сегодня Ян безукоризненно играл. Тут многое крутится вокруг Дин Лижэня, если вчера он провалил первую часть, а потом отлично защищался, то сегодня он настолько плохо играл всю партию, что Ян ему не оставил никаких шансов. Пока Дин Лижэнь показывает чудовищный уровень.
Я хорошо знаю китайца, он нормальный парень, но он как-то странно ведёт себя во время партии и что-то несуразное говорит на пресс-конференциях», — приводит слова Грищука ТАСС.
Следующая партия, в которой Непомнящий будет играть белыми фигурами, состоится 12 апреля.
- 10 апреля 2023
-
21:28
-
20:37
-
19:57
-
18:53
-
18:30
-
16:59
-
16:55
-
16:47
-
16:38
-
16:30
-
16:19
-
16:10
-
16:10
-
16:00
-
15:52
-
15:48
-
15:31
-
14:36
-
13:28
-
12:53
-
12:22
-
12:14
-
11:50
-
11:00
-
10:00
-
09:05
- 9 апреля 2023
-
20:30
-
20:14
-
20:09
-
19:57
-
19:25
-
19:19
-
18:54
-
18:16
-
18:02