Александр Грищук: пока Дин Лижэнь показывает чудовищный уровень

Трёхкратный чемпион мира по блицу российский гроссмейстер Александр Грищук высказался об игре китайского шахматиста Дин Лижэня в двух стартовых партиях титульного матча с Яном Непомнящим.

Во второй партии Непомнящий чёрными фигурами обыграл Лижэня всего за 29 ходов. Счёт в матче стал 1,5:0,5 в пользу россиянина.

«В отличие от вчерашней партии, сегодня Ян безукоризненно играл. Тут многое крутится вокруг Дин Лижэня, если вчера он провалил первую часть, а потом отлично защищался, то сегодня он настолько плохо играл всю партию, что Ян ему не оставил никаких шансов. Пока Дин Лижэнь показывает чудовищный уровень.

Я хорошо знаю китайца, он нормальный парень, но он как-то странно ведёт себя во время партии и что-то несуразное говорит на пресс-конференциях», — приводит слова Грищука ТАСС.

Следующая партия, в которой Непомнящий будет играть белыми фигурами, состоится 12 апреля.