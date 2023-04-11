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Директор ФШР — о матче за звание чемпиона мира: Непомнящий подтвердил высочайший класс

Директор ФШР — о матче за звание чемпиона мира: Непомнящий подтвердил высочайший класс
Ян Непомнящий и Дин Лижэнь
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Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв прокомментировал итоги второй партии матча за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайским шахматистом Дин Лижэнем.

«Во второй партии Дин совершил грубую ошибку, которая просто не прощается на таком уровне. Что и доказал Непомнящий, блестяще реализовав преимущество в кратчайший срок.

Партия закончилась на 29-м ходу до первого контроля! Ян просто подтвердил высочайший класс, затратив минимальное количество ходов на реализацию преимущества», – сказал Ткачёв корреспондентам «Матч ТВ».

Напомним, в понедельник, 10 апреля, в Астане (Казахстан) прошла вторая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Китайский шахматист допустил серьёзную ошибку, чем и воспользовался российский гроссмейстер Непомнящий. Лижэнь сдался, и партия завершилась победой россиянина.

В среду, 12 апреля, пройдёт третья партия матча, в которой Непомнящий сыграет белыми.

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