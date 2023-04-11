Россияне выбрали победителей в голосовании конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

3 апреля были объявлены три победителя народного голосования конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Ими стали проекты из Тульской области, Москвы и Республики Башкортостан. За два месяца голосования пользователи отдали более 50 тысяч голосов за понравившиеся им инициативы.

Больше всего голосов получили проекты из Москвы — более 11 тысяч. В топ-3 также вошли инициативы из Тульской (7560) и Нижегородской (6879) областей. На четвёртом и пятом местах по количеству голосов — Республика Башкортостан (3654) и Санкт-Петербург (2578).

Первое место в народном голосовании занял проект «Конный центр» из Тульской области, который поддержали 7124 человека. Как победитель «Народного голосования» автор проекта получит 30 000 баллов от программы развития «Другое дело», которые можно потратить на полезные активности для дальнейшего развития проекта.

Второе место занял онлайн-марафон для горнолыжников и сноубордистов «К сезону готов!» из Москвы, который набрал 7036 голосов. Автор проекта будет награждён сертификатом на один из краткосрочных офлайн-курсов Российского международного олимпийского университета.

Третье место занял проект «Пространство со скоростью звука» из Республики Башкортостан — за него отдали 2698 голосов. Авторы инициативы получат возможность пройти курс по современному оформлению презентаций от Академии презентаций Bonnie&Slide.

Всего в третьем сезоне конкурса принимает участие 4601 проект. Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Подробная информация о третьем сезоне «Ты в игре» публикуется на официальном сайте конкурса https://tyvigre.ru/.