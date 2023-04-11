Журова — об условиях МОК: все понимают, что так нельзя

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова поделилась мнением об отношении к российским спортсменам, готовым последовать условиям Международного олимпийского комитета для допуска на соревнования.
«Я бы не стала преждевременно называть наших спортсменов предателями. Ещё ничего не произошло. Никто не согласился, а их уже клеймят. Это неправильно!
Думаю, что нужно отталкиваться от прецедента. Конечно, мне не хотелось бы, чтобы кто-то из наших спортсменов принял эти условия МОК. Но давайте не будем заранее вешать ярлыки на спортсменов. Уверена, что наши олимпийцы осознают, что делают. Вряд ли кто-то пойдёт на такие условия. Все понимают, что так нельзя», – сказала Журова в беседе с корреспондентом Sport24.
Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал условия допуска спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования. Согласно им атлеты могут выступать в нейтральном статусе, если они не оказывают поддержки СВО и не имеют контракта с вооружёнными силами.
- 11 апреля 2023
-
15:35
-
15:00
-
14:10
-
13:54
-
13:05
-
12:14
-
11:54
-
09:05
-
00:00
- 10 апреля 2023
-
21:28
-
20:37
-
19:57
-
18:53
-
18:30
-
17:11
-
16:59
-
16:55
-
16:47
-
16:38
-
16:30
-
16:19
-
16:10
-
16:10
-
16:00
-
15:52
-
15:48
-
15:31
-
14:36
-
13:28
-
12:53
-
12:22
-
12:14
-
11:50
-
11:00
-
10:00