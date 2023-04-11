«Чемпионат» выбрал топ-10 проектов в номинации «Медиа» конкурса проектов «Ты в игре»

Организаторы Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» объявили список из 10 участников, которые вошли в шорт-лист номинации «Медиа». Всего в ней было представлено 445 инициатив.

В топ-10 проектов, претендующих на победу в номинации «Медиа» конкурса «Ты в игре», вошли: icehockey360 (г. Ярославль, Ярославская область), Cпорт Up (г. Балаково, Саратовская область), Борцовский клуб (г. Санкт-Петербург), Богатырский дом (г. Красноярск), Спортограмм (Ставропольский край), Лена Крупина (г. Киров, Кировская область), Шахматы для души (г. Усинск, Республика Коми), Подкаст Afterparty (г. Москва), ЗажгиФакел (г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ), Круглый Podcast (г. Тольятти, Самарская область).

Партнёрская номинация «Медиа» от издания «Чемпионат» создана для авторов, которые освещают спортивные события на собственных информационных ресурсах. Победитель в этой номинации получит информационную поддержку на портале «Чемпионат». Курирует номинацию управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.

С 22 марта по 5 апреля для участников, прошедших в шорт-лист, проводится дополнительная образовательная программа. За две недели обучения авторы проектов научатся оформлять презентации и проводить публичные выступления. Знания пригодятся на защите проектов перед экспертным советом, которая пройдёт в апреле. По итогам защиты экспертный совет объявит победителей в номинациях конкурса, а также обладателя Гран-при.

Всего в третьем сезоне конкурса принимает участие 4601 проект. Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Подробная информация о третьем сезоне «Ты в игре» публикуется на официальном сайте конкурса https://tyvigre.ru/.