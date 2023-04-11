Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» и вышел в полуфинал чемпионата России

Волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга вышли в полуфинал чемпионата России среди команд мужской Суперлиги. В третьем, решающем матче 1/4 финала «Зенит» на своей площадке уверенно обыграл «Динамо-ЛО» со счётом 3:0 (25:21, 25:13, 25:18).
Напомним, первая встреча команд в Санкт-Петербурге также завершилась победой хозяев — 3:0. Затем «Динамо-ЛО» удалось перевести серию в третий матч, обыграв «Зенит» со счётом 3:1.
Ранее в полуфинал вышли казанский «Зенит» и московское «Динамо». Четвёртую и последнюю путёвку в полуфинал получил «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Четвертьфинал. Третий матч
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 3:0 (25:21, 25:13, 25:18)
Итоговый счёт в серии – 2-1.
- 11 апреля 2023
-
21:39
-
21:07
-
20:42
-
18:50
-
18:08
-
16:37
-
15:35
-
15:00
-
14:10
-
13:54
-
13:05
-
12:14
-
11:54
-
09:05
-
00:00
- 10 апреля 2023
-
21:28
-
20:37
-
19:57
-
18:53
-
18:30
-
17:11
-
16:59
-
16:55
-
16:47
-
16:38
-
16:30
-
16:19
-
16:10
-
16:10
-
16:00
-
15:52
-
15:48
-
15:31
-
14:36
-
13:28