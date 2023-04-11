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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» и вышел в полуфинал чемпионата России

Волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга вышли в полуфинал чемпионата России среди команд мужской Суперлиги. В третьем, решающем матче 1/4 финала «Зенит» на своей площадке уверенно обыграл «Динамо-ЛО» со счётом 3:0 (25:21, 25:13, 25:18).

Напомним, первая встреча команд в Санкт-Петербурге также завершилась победой хозяев — 3:0. Затем «Динамо-ЛО» удалось перевести серию в третий матч, обыграв «Зенит» со счётом 3:1.

Ранее в полуфинал вышли казанский «Зенит» и московское «Динамо». Четвёртую и последнюю путёвку в полуфинал получил «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Четвертьфинал. Третий матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 3:0 (25:21, 25:13, 25:18)

Итоговый счёт в серии – 2-1.