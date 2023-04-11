Определились полуфинальные пары волейбольной Суперлиги у мужчин

Сегодня, 11 апреля, завершились все четвертьфинальные матчи серии плей-офф мужской Суперлиги и стали известны полуфинальные пары чемпионата России сезона-2022/2023, которые разыграют между собой места с первого по четвёртое.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом полуфинальных пар:

«Зенит-Казань» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск);

«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

Полуфинальные матчи будут проводиться до трёх побед. Первый матч состоится уже 15 апреля.

Напомним, в четвертьфинальных матчах московское «Динамо» и «Зенит-Казань» обыграли своих соперников в двух матчах, а новосибирский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга одолели волейболистов из Белгорода и Ленинградской области в серии из трёх матчей.