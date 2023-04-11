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«Чеховские медведи» одержали победу над «Зенитом» в гандбольной Суперлиге

«Чеховские медведи» одержали победу над «Зенитом» в гандбольной Суперлиге
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Сегодня, 11 апреля, завершились четыре матча чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Во встрече в Санкт-Петербурге «Чеховские медведи» оказались сильнее «Зенита» — 38:30. У хозяев результативную встречу провёл правый полусредний Виктор Бабкин, забросивший 11 мячей (персональный рекорд левши в сезоне).

В ещё одном матче вторника встретились «СГАУ-Саратов» и краснодарский СКИФ. Гости добились уверенной победы с перевесом в восемь мячей. «Пермские медведи» дома обыграли «Динамо-Сунгуль» и вышли на второе место в турнирной таблице. «Динамо» в Астрахани было сильнее уфимского «Акбузата».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Предварительный этап

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Чеховские медведи (Московская область) — 30:38 (17:18).
«СГАУ-Саратов» (Саратов) — СКИФ (Краснодар) — 25:33 (8:17).
«Динамо» (Астрахань) — «Акбузат» (Уфа) — 30:25 (16:11).
«Пермские медведи» (Пермь) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 31:25 (18:13).

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