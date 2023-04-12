Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стало известно расписание чемпионата Европы по спортивной гимнастике 2023 года, который пройдёт с 11 по 16 апреля 2023 года в Анталии (Турция).

Расписание финальных соревнований:

13 апреля (четверг):

16:00 Мужчины, индивидуальное многоборье.

14 апреля (пятница):

16:00 Женщины, индивидуальное многоборье

15 апреля (суббота):

13:30 Мужчины, вольные упражнения.

14:10 Женщины, опорный прыжок. Мужчины, упражнения на коне.

15:10 Женщины, упражнения на разновысоких брусьях. Мужчины, упражнения на кольцах.

16 апреля (воскресенье):

13:00 Женщины, упражнения на бревне. Мужчины, опорный прыжок.

14:00 Женщины, вольные упражнения. Мужчины, упражнения на параллельных брусьях.

15:00 Мужчины, упражнения на перекладине.

На первенстве континента в этом году выступит 321 гимнаст из 39 стран. 178 мужчин и 143 женщины разыграют награды в командном и личном многоборье и на отдельных снарядах.