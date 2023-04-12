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Расписание чемпионата Европы по спортивной гимнастике — 2023

Расписание чемпионата Европы по спортивной гимнастике — 2023
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Стало известно расписание чемпионата Европы по спортивной гимнастике 2023 года, который пройдёт с 11 по 16 апреля 2023 года в Анталии (Турция).

Расписание финальных соревнований:

13 апреля (четверг):
16:00 Мужчины, индивидуальное многоборье.

14 апреля (пятница):
16:00 Женщины, индивидуальное многоборье

15 апреля (суббота):
13:30 Мужчины, вольные упражнения.
14:10 Женщины, опорный прыжок. Мужчины, упражнения на коне.
15:10 Женщины, упражнения на разновысоких брусьях. Мужчины, упражнения на кольцах.

16 апреля (воскресенье):
13:00 Женщины, упражнения на бревне. Мужчины, опорный прыжок.
14:00 Женщины, вольные упражнения. Мужчины, упражнения на параллельных брусьях.
15:00 Мужчины, упражнения на перекладине.

На первенстве континента в этом году выступит 321 гимнаст из 39 стран. 178 мужчин и 143 женщины разыграют награды в командном и личном многоборье и на отдельных снарядах.

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