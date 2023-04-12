Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в третьей партии матча за мировую шахматную корону

Третья партия матча россиянина Яна Непомнящего с китайцем Дин Лижэнем за звание чемпиона мира 2023 года завершилась вничью. Соревнования проходят в Астане (Казахстан).
Непомнящий в третьей партии играл белыми фигурами и имел небольшое преимущество, но Лижэнь успешно отразил все атаки россиянина. Соперники согласились на ничью на 30-м ходу.
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира — 2023. Третья партия
Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай) – 0,5:0,5.
После третьей партии счёт матча — 2:1 в пользу Непомнящего. Следующая партия состоится завтра, 13 апреля. Согласно регламенту, матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».
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