«Динамо-Метар» вышел в полуфинал женской волейбольной Суперлиги

Женский волейбольный клуб из Челябинска «Динамо-Метар» стал четвёртым полуфиналистом Суперлиги. В третьей встрече с казанским «Динамо-Ак Барс» клуб под руководством Александра Кошкина одержал победу со счётом 3:0 (25:18, 25:19, 25:13). Итоговый счёт серии – 2-1 в пользу «Динамо-Метар».

Напомним, в первой встрече команда из Челябинска потерпела поражение со счётом 3:0, затем «Динамо-Метар» перевёл серию в третий матч, одержав победу над казанским клубом – 3:1.

В полуфинале «Динамо-Метар» встретится с московским «Динамо».

«Динамо-Метар» в прошлом сезоне занял девятое место в Суперлиге России. «Динамо-Ак Барс» из Казани, в свою очередь, был на четвёртой строчке, а в сезоне-2019/2020 клуб из Казани становился победителем чемпионата России.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Четвертьфинал. Третий матч

«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Динамо-Ак Барс» (Казань) – 3:0 (25:18, 25:19, 25:13)