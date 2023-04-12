«Динамо-Метар» вышел в полуфинал женской волейбольной Суперлиги

Женский волейбольный клуб из Челябинска «Динамо-Метар» стал четвёртым полуфиналистом Суперлиги. В третьей встрече с казанским «Динамо-Ак Барс» клуб под руководством Александра Кошкина одержал победу со счётом 3:0 (25:18, 25:19, 25:13). Итоговый счёт серии – 2-1 в пользу «Динамо-Метар».
Напомним, в первой встрече команда из Челябинска потерпела поражение со счётом 3:0, затем «Динамо-Метар» перевёл серию в третий матч, одержав победу над казанским клубом – 3:1.
В полуфинале «Динамо-Метар» встретится с московским «Динамо».
«Динамо-Метар» в прошлом сезоне занял девятое место в Суперлиге России. «Динамо-Ак Барс» из Казани, в свою очередь, был на четвёртой строчке, а в сезоне-2019/2020 клуб из Казани становился победителем чемпионата России.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Четвертьфинал. Третий матч
«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Динамо-Ак Барс» (Казань) – 3:0 (25:18, 25:19, 25:13)
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