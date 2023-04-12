Владимир Путин поручил в 2023 году отпраздновать 100-летие российского волейбола

Президент РФ Владимир Путин постановил отпраздновать 100-летие российского волейбола в 2023 году.

«B связи с исполняющимся в 2023 году 100-летием отечественного волейбола постановляю: провести в 2023 году мероприятия, посвящённые празднованию 100-летия отечественного волейбола. Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола» обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия», — говорится в официальном документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отметим, что официальной датой рождения отечественного волейбола принято считать 28 июля 1923 года. Именно тогда состоялся товарищеский матч волейболистов Высших художественных и театральных мастерских и Государственной школы кинематографии.