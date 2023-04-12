Тренер Непомнящего: Ян сохранил хладнокровие и нашёл способ для уравнения

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин объяснил, почему ничья в третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с китайцем Дин Лижэнем является хорошим результатом.
«Дин Лижэнь собрался после стартовых неудач и выбрал самое крепкое построение ферзевого гамбита — структуру Карлсбада. У Яна есть положительный опыт разыгрывания подобных позиций. Во время супертурнира в Дортмунде в разные годы Ян оказывался сильнее Аркадия Найдича и Ливиу‑Дитера Нисипяну.
В таких позициях маленькие нюансы и типовые приёмы имеют большое значение. Дин Лижэнь удачно разобрался в данном варианте, и ничейный результат является хорошим результатом.
В матче всегда идёт невидимая борьба команд, с поиском наиболее комфортной территории для игры. Хорошо, что, когда позиция начала складываться в пользу соперника, Ян сохранил хладнокровие и нашёл способ для уравнения», — сказал Поткин корреспонденту «Матч ТВ».
Напомним, в среду, 12 апреля, третья партия матча за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайским шахматистом Дин Лижэнем завершилась вничью. Непомнящий ведёт в матче со счётом 2-1.
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