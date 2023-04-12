Российский волейболист подписал контракт с клубом из ОАЭ

Российский волейболист, чемпион Европы в составе сборной России Алексей Спиридонов рассказал о подписании контракта с клубом «Аль‑Джазира» из Объединённых Арабских Эмиратов.

«Подписал контракт с клубом «Аль‑Джазира» из ОАЭ на время проведения Кубка страны», – сказал волейболист корреспонденту «Матч ТВ».

С 2020 года Алексей Спиридонов выступал за клуб «Аль‑Ахли» из Катара, с которым выиграл Кубок страны и стал серебряным призёром чемпионата Катара.

Ранее стало известно, что «Аль‑Ахли» расторг контракт со Спиридоновым из‑за приглашения другого иностранца и превышения лимита на легионеров. Агент Владимир Касторнов предполагал, что волейболист захочет вернуться в Россию ради игры в более сильном чемпионате.