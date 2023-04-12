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Итальянцы и британки выиграли командные соревнования на ЧЕ по спортивной гимнастике

Итальянцы и британки выиграли командные соревнования на ЧЕ по спортивной гимнастике
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В Анталье (Турция) прошли командные соревнования в рамках чемпионата Европы – 2023 по спортивной гимнастике. Титулы впервые в истории своих стран завоевали мужская команда Италии и женская сборная Великобритании.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы — 2023, командные соревнования

Мужчины

1. Италия (Юмин Аббадини, Лоренцо Минь Казали, Маттео Левантези, Марко Лодадио и Марио Маккиати) – 249,526 балла.
2. Турция (Адем Асил, Ферхат Арикан, Ахмет Ондер, Мехмет Айберк Косак и Керем Шенер) – 248,262.
3. Великобритания – 246,961.

Женщины

1. Великобритания (Джорджия-Мэй Фентон, Ондин Ашампонг, Беки Дауни, Джессика Гадирова и Элис Кинселла) – 164,428 балла.
2. Италия (Анджела Андреоли, Элис Д'Амато, Манила Эспозито, Азия Д'Амато и Джорджия Вилла) – 161,629.
3. Нидерланды – 158,896.

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