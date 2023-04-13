Саранск примет VI Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК.Фест»

Традиционный для студенческой молодёжи Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК.Фест» (далее – Фестиваль) в этом году впервые пройдёт в столице Республики Мордовия городе Саранске с 17 по 21 мая. На него приедут более 2500 студентов не только со всей России, но и из стран СНГ.

«АССК.Фест» – это не просто одно из самых ярких событий в мире массового студенческого спорта, но и итог нескольких системных проектов, которые реализуются в течение учебного года с общим охватом более чем 50 тыс. студентов. Так, в рамках Фестиваля пройдут Суперфинал Чемпионата АССК России, очный этап образовательного проекта «АССК.pro», финал Всероссийского клубного турнира, забег АССК России на 5 км, финал конкурса «Битва болельщиков», спецпроект по инклюзивному спорту, а также грантовый конкурс Росмолодёжи и деловая программа.

В ходе образовательной и деловой программы на Фестивале пройдут встречи с приглашёнными экспертами. Студенты смогут задать вопросы специалистам федерального уровня, получить поддержку своих проектов на грантовом конкурсе и обменяться опытом с клубами из других регионов. На панельных дискуссиях молодёжь встретится с представителями федеральных органов власти, общественных организаций, именитыми спортсменами и деятелями в сфере спорта.

Кроме спортивной и образовательной программ, участников ожидают яркие церемонии открытия и закрытия Фестиваля, мастер-классы, интерактивы от партнёров, настольные игры и другие активности на территории фан-зоны.

Организаторами Фестиваля выступают Общероссийская молодёжная общественная организация «Ассоциация студенческих спортивных клубов России», Государственный комитет по делам молодёжи Республики Мордовия, Министерство спорта Республики Мордовия при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи и Федерального государственного бюджетного учреждения «Ресурсный Молодёжный Центр».