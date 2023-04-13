Международный союз триатлона допустил россиян к турнирам

Международный союз триатлона (World Triathlon) принял решение допустить до участия в соревнованиях под эгидой организации российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации.

Как отмечается, исполком World Triathlon последовал рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и снял отстранение с россиян и белорусов.

«World Triathlon сотрудничает с МОК и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) для разработки процедуры проверки, необходимой для допуска атлетов и официальных лиц до участия в мероприятиях», — говорится в заявлении организации.

Напомним, ранее МОК назвал рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, включающие в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта и запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.