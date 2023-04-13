Матыцин сообщил, что на развитие спорта в ДНР в 2023 году выделят 495 млн рублей

Министр спорта России Олег Матыцин вместе с делегацией посетил с рабочим визитом Донецкую Народную Республику, сообщает ТАСС.
В Мариуполе Матыцин, заместитель министра спорта Одес Байсултанов и директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов встретились с главой ДНР Денисом Пушилиным и министром молодёжи, спорта и туризма ДНР Юрием Мартыновым. Делегация Минспорта России посетила спортивные объекты «Ильичёвец», «Айс-Арена», «Олимпийский», «Донбасс-Арена».
«Правительство России уделяет приоритетное внимание развитию спорта в новых субъектах, они активно вовлечены в реализацию федерального проекта «Спорт — норма жизни». Жители Донецкой Народной Республики любят спорт и активный образ жизни, и мы видим, какие усилия руководство региона прикладывает для того, чтобы обеспечить все необходимые условия для спортсменов, тренеров, физкультурников. Для тренеров организованы курсы повышения квалификации и переподготовки, сотрудники органов управления в спортивной сфере проходят обучение в подведомственных Минспорту России вузах.
Да, предстоит ещё много работы по восстановлению инфраструктуры, организации тренировочных и спортивных мероприятий, обучения и кадрового совершенствования. Порядка 495 млн рублей из федерального бюджета будет выделено на программы развития спортивной сферы в регионе в 2023 году. Уверен, что совместными усилиями мы выполним все поставленные задачи, чтобы в Донецкой Народной Республике, как и по всей России, спорт был нормой жизни», — цитирует Матыцина ТАСС.
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