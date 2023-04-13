Лижэнь: очень счастлив выиграть, это была сложная игра, но я смог сохранить контроль

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал победу в четвёртой партии матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Конечно, я очень счастлив выиграть партию. Это была очень сложная игра, я смог сохранить контроль, и я очень доволен.

Когда я сыграл 28. Фf3, я посчитал в том числе и ответный ход Кd4. Когда Ян неожиданно сделал этот ход, я понял, что могу сделать жертву качества, чтобы получить контроль над важным полем. Мой конь занимал очень сильную позицию, и в какой-то момент я понял, что просто выигрываю. В это сложно было поверить.

В этот раз я был полностью сконцентрирован на игре, и это принесло результат, который я ожидал. Думаю, это самая важная моя победа, потому что матч за звание чемпиона мира сильно отличается, допустим, от турнира претендентов», — передаёт слова Лижэня с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Напомним, в четвёртой партии Непомнящий играл чёрными фигурами. Партия завершилась после 47 ходов. Общий счёт в противостоянии теперь равный — 2:2.