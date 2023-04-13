Сергей Карякин высказался о поражении Непомнящего в четвёртом матче за шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о поражении соотечественника Яна Непомнящего в четвёртой партии матча за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

«Сегодняшняя партия показала, что я был прав — Лижэнь акклиматизировался после тяжёлого начала матча не только по счёту, но и по качеству его игры. Две предыдущие партии он провёл очень здорово. Сперва чёрными имел небольшое преимущество, а потом белыми развил успех. Сегодня были и ошибки, и зевки со стороны Яна, но это было следствием того, что Дин составил проблему, когда пожертвовал пешкой, на выходе достаточно интересно сыграл. Потом исход решил зевок Яна, когда он не понял, насколько плохая позиция у чёрных. Вне доски за компьютером выглядит легко, но за доской это было не так явно. Очевидно, что всё ещё впереди в этом матче. Ни один из игроков не может быть уверен полностью в том, что всё идёт по плану. Оба проигрывали, но последним проиграл Ян. Психологически, наверное, ему будет чуть-чуть сложнее», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.