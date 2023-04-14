Магнус Карлсен проиграл большой банк в покерной раздаче с худшей стартовой комбинацией

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен принял участие в игре в покер с высокими ставками и проиграл банк в размере $ 17 095 с худшей стартовой комбинацией. Об этом сообщил Insider.
Карлсен играл в покер в неформальной обстановке во время сеанса Hustler Casino Live в Гардене, Калифорния (США). Одной из самых интересных комбинаций Карлсена стала раздача, когда он разыграл разномастные семёрку и двойку — худшую стартовую комбинацию, которую в обычных играх следовало бы немедленно сбросить. Во время этой игры, если участник выигрывал с такой рукой, то он мог получить вознаграждение в размере $ 100 от всех остальных за столом. Карлсен решил разыграть руку, но уступил.
Норвежский гроссмейстер и раньше играл в покер, в частности, участвовал в главном турнире чемпионата Норвегии в апреле 2022 года и занял 25-е место из 1050 участников.
- 14 апреля 2023
-
10:24
-
10:16
-
10:06
-
10:00
-
09:47
-
00:13
- 13 апреля 2023
-
21:39
-
21:05
-
19:42
-
19:30
-
17:43
-
16:30
-
16:27
-
16:19
-
16:15
-
15:53
-
15:52
-
15:16
-
15:05
-
15:01
-
12:45
-
12:14
-
11:48
-
10:02
-
09:05
-
00:09
- 12 апреля 2023
-
23:48
-
23:30
-
23:23
-
22:52
-
22:21
-
21:55
-
21:33
-
20:50
-
16:06