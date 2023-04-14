Магнус Карлсен проиграл большой банк в покерной раздаче с худшей стартовой комбинацией

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен принял участие в игре в покер с высокими ставками и проиграл банк в размере $ 17 095 с худшей стартовой комбинацией. Об этом сообщил Insider.

Карлсен играл в покер в неформальной обстановке во время сеанса Hustler Casino Live в Гардене, Калифорния (США). Одной из самых интересных комбинаций Карлсена стала раздача, когда он разыграл разномастные семёрку и двойку — худшую стартовую комбинацию, которую в обычных играх следовало бы немедленно сбросить. Во время этой игры, если участник выигрывал с такой рукой, то он мог получить вознаграждение в размере $ 100 от всех остальных за столом. Карлсен решил разыграть руку, но уступил.

Норвежский гроссмейстер и раньше играл в покер, в частности, участвовал в главном турнире чемпионата Норвегии в апреле 2022 года и занял 25-е место из 1050 участников.