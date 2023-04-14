ИСАФ поддерживает рекомендацию МОК о возвращении россиян и белорусов в нейтральном статусе

Международная федерация парусного спорта (ИСАФ) поддерживает рекомендацию МОК о возвращении россиян и белорусов в качестве независимых нейтральных спортсменов. Об этом сообщил официальный сайт организации.

«Всемирный совет по парусному спорту собрался на этой неделе, чтобы рассмотреть новое руководство, которое оставляет любое решение исключительно на усмотрение международных федераций. Правление поддерживает основополагающие принципы олимпизма, закреплённые в Олимпийской хартии, и признаёт, что эти принципы лежат в основе рекомендаций МОК разрешить возвращение российских и белорусских спортсменов в качестве независимых нейтральных спортсменов.

Отмечая, что исполнительный совет МОК ещё не рассматривал вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году, сейчас совет считает, что в отношении олимпийских квалификационных соревнований французский Олимпийский турнир (SOF) в апреле 2024 года представляет собой целевую возможность для любого потенциального повторного допуска к олимпийской квалификации.

Учитывая широкое разнообразие парусного спорта и твёрдую позицию национальных властей-членов федерации, позиция правления заключается в том, что более широкое решение о возвращении к международным парусным соревнованиям будет принято в консультации со Всемирным советом по парусному спорту на заседании, которое состоится 18 мая 2023 года», — написано в заявлении федерации.