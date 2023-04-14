Ирина Роднина: жаль украинских спортсменов, на них постоянно давят в политических целях

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной Думы Ирина Роднина прокомментировала приказ Минспорта Украины, согласно которому спортсмены страны будут бойкотировать международные соревнования с участием россиян и/или белорусов.
«Это проблемы украинцев. Они лишают своих спортсменов хорошей конкуренции с нашими атлетами. Жаль украинских спортсменов, на них постоянно давят в политических целях.
Они могут жаловаться на нас сколько угодно, такое право у них есть, но кто будет постоянно слушать их нытьё? От них только жалобы исходят, которые всем уж надоели. Нам нужно думать о нашем допуске к международным соревнованиям. А если Украина будет отказываться от участия в соревнованиях с нами, то это будут уже их личные проблемы», — приводит слова Родниной Sport24.
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